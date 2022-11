CHAMPIONS LEAGUE. Knotsgek slot in groep Tottenham, Liverpool en Bayern München winnen topaffiches

GROEP A. Zege Liverpool haalt niets meer uit

Liverpool had in groep A een mirakel nodig om nog groepswinnaar te worden. In eigen huis moest het winnen van Napoli, en dat met meer dan drie doelpunten verschil. In de tweede helft was het zelfs Napoli dat op voorsprong kwam, maar de treffer van Ostigard werd na een VAR-interventie uiteindelijk afgekeurd voor buitenspel.

De wedstrijd leek uiteindelijk op een gelijkspel af te stevenen, maar dat was buiten de onvermijdelijke Mo Salah gerekend. De Egyptenaar liet Anfield juichen met een simpele binnentikker. In de blessuretijd lukte Darwin Nunez nog de 2-0. Met de zege kocht Liverpool wel niets. Het eindigt als tweede en ziet Napoli groepswinnaar worden.

In de andere wedstrijd in dezelfde groep was Ajax al veroordeeld tot de Europa League. Tenminste mits geen nederlaag met vijf doelpunten verschil in Glasgow. Daar kwam de Nederlandse landskampioen tegen de Rangers al vroeg op voorsprong. Steven Berghuis was de doelpuntenmaker van dienst, weliswaar na een gelukje bij de assist van Kudus. Voor het halfuur verdubbelde diezelfde Kudus de voorsprong.

Met een laat penaltydoelpunt redde James Tavernier uiteindelijk wel nog de eer van Rangers, dat wel nog een derde tegendoelpunt slikte. Invaller Francisco Conceiçao, zoon van Sergio, drukte de Schotse hoop weer de kop in: 1-3. De Rangers zijn na hun zesde nederlaag het slechte team ooit in de Champions League.

© Uefa

GROEP C. Bayern wint topper van Inter

De laatste speeldag was een maat voor niets. Alle ploegen worden immers al zeker van hun plaats. Met Bayer München - Inter kregen we in die groep toch een mooie affiche voorgeschoteld. In een redelijk kansarme eerste helft bracht Benjamin Pavard de Duitse Rekordmeister na het halfuur op voorsprong met een rake kopbal. Met een dab vierde de Fransman zijn goal.

In de tweede helft zette Choupo-Moting met een heerlijke knal de 2-0-eindstand op het bord. Bayern sluit de groepsfase zo af met 18 op 18. Het is al de derde keer in de clubgeschiedenis dat de Duitse recordkampioen daarin slaagt.

In de andere wedstrijd in groep C bracht Xavi in de partij tegen Viktoria Plzen een veredeld B-elftal aan de aftrap. De Catalanen namen een vliegende start, want al na zes minuten lukte Marcos Alonso de openingstreffer. Niet alleen zijn eerste Champions League-treffer, maar ook zijn eerste doelpunt voor Barça sinds zijn overgang van Chelsea deze zomer. Voor rust maakte Ferran Torres er 0-2 van. Bij afwezigheid van Lewandowski greep de Spanjaard zijn kans met beide handen.

En ook in de tweede helft werd er wat gescoord. Eerst maakte Plzen de aansluitingstreffer via Tomas Chory (ex-Zulte Waregem) vanop de stip, even later vergrootte Ferran Torres de Catalaanse voorsprong alweer. Maar de thuisploeg gaf niet op, want tien minuten later maakte ook Chory zijn tweede van de avond. Het publiek kreeg waar voor zijn geld. Maar met de 2-4 van Pablo Torre, meteen ook de eindstand, was de Tsjechische veer wel definitief gebroken.

© Uefa

GROEP D. Tottenham in extremis groepswinnaar

Tottenham had in deze groep de gemakkelijkste opdracht: als het minstens een punt pakte, ging het altijd door naar de volgende ronde. In de wedstrijd tegen Marseille verloor het na een half uur wel sterspeler Heung-Min Son, die het terrein met een hersenschudding moest verlaten na een kopduel met Chancel Mbemba (ex-Anderlecht).

In de ruime blessuretijd van de eerste helft knikte uitgerekend diezelfde Mbemba Marseille met een fraaie kopbal op voorsprong. Aan de rust lag Tottenham zo virtueel uit de Champions League.

Na de rust konden de Spurs gelukkig snel gelijk maken. Clément Lenglet was de doelpuntenmaker van dienst. Tottenham was zo weer virtueel geplaatst. In de absolute slotminuut maakte Højbjerg zelfs nog de winnende treffer. Het was een avond van bibberen en zweven, maar de Deense middenvelder nam uiteindelijk alle twijfels weg. Tottenham werd zo groepswinnaar.

Frankfurt is de twee ploeg uit groep D die doorstoot naar de volgende ronde. De Duitsers bogen een 1-0-achterstand tegen Sporting om in een 1-2-overwinning. Ex-STVV’er Daichi Kamada bracht Frankfurt weer op gelijke hoogte met een strafschop, invaller Muani werkte de winning goal tegen de netten. Een doelpunt dat door de zege van Tottenham wel niet goed genoeg was voor groepswinst.