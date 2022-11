WK turnen: Amerikaanse meisjes pakken zesde wereldtitel op een rij

De Amerikaanse turnsters, zonder superster Simone Biles, hebben dinsdag hun zesde wereldtitel in teamverband op rij gewonnen. Team USA haalde het in Liverpool met een score van 166,564 punten voor Groot-Brittannië (163,363). Olympisch kampioene allround Jade Carey blonk uit bij de Amerikaanse meisjes. Canada (160,563 ptn) vervolledigde als derde het podium.

Met hun zesde wereldtitel op rij doet de Verenigde Staten beter dan Roemenië, dat vijf wereldtitels pakte tussen 1994 en 2001. Simone Biles was er voor het eerst in tien jaar niet bij. De negentienvoudige wereldkampioene stelt haar mentale gezondheid momenteel boven turnen in competitieverband.

Team Belgym kon zich met een elfde plaats in de kwalificaties niet plaatsen voor de finale.

Het WK turnen gaat woensdag verder met de teamfinale bij de mannen.