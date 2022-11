Elise Mertens en dubbelpartner Veronika Kudermetova winnen eerste groepsduel op de WTA Finals

Elise Mertens heeft dinsdag, aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova, haar eerste groepswedstrijd op de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth (Texas) winnend afgesloten. Mertens en Kudermetova rekenden na een uur en 23 minuten tennis in een supertiebreak (3-6, 6-1 en 10/6) af met de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko.

Mertens en Kudermetova zijn het vierde reekshoofd op de Masters, Kichenok en Ostapenko het vijfde.

De komende dagen treffen Mertens en Kudermetova in de groep Pam Shriver ook nog de Canadees-Mexicaanse tandem Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos, het tweede reekshoofd, en het Kazachs-Braziliaanse paar Anna Danilina/Beatriz Haddad Maia, het zevende reekshoofd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De top twee van elk van de twee groepen plaatst zich voor de halve finales.

Vorig jaar haalde Mertens, aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei, de finale in het dubbelspel op de Masters. Ze verloren toen van de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Zij verdedigen dit jaar hun titel.

Voor Mertens is het haar vierde deelname op een rij aan de WTA Finals in het dubbelspel.

Mertens en Kudermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai. In Doha (WTA 1.000), Miami (WTA 1.000) en Rosmalen (WTA 250) trokken ze aan het kortste eind. Met de Chinese Zhuai Shang verloor ze ook nog de finales in Birmingham (WTA 250) en op Wimbledon.