Zó kondig je dus je zwangerschap aan: radiostem Jolien Roets en Lommelse dj Hakim verwachten tweede kindje

Na een zoon is er nu een meisje op komst. — © Noortje Palmers

Qmusic-dj Jolien Roets (37) en de Lommelse dj Hakim Chatar (32) hebben gezinsuitbreiding aangekondigd, en wel op een originele manier. In de loop van volgend jaar verwelkomt het koppel een tweede kindje en dat zal een meisje zijn.

Met een post op Instagram brengt het koppel het blijde nieuws. “Halloween is voorbij, tijd voor de really scary part”, klonk het onder een foto van hen beiden waarop Jolien te zien is met een bolle buik.

De foto’s zijn tot in het kleinste detail geïnspireerd door het Amerikaanse sterrenkoppel Rihanna en ASAP Rocky. Ze bootsten met identieke kleding en poses de foto’s van het celebritykoppel na dat begin dit jaar over straat liep in Amerika toen ze hun zwangerschap bekend maakten. Een perfecte remake, wat ons betreft.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nog niet zo heel lang geleden verwelkomden Jolien en Hakim de kleine Idris Mehdi. Hun zoon werd vorig jaar in april geboren.

(tove)