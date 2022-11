Telenet Giants Antwerp geeft zege in slotfase uit handen en mag bijna kruis maken over tweede ronde Europe Cup

Telenet Giants Antwerp mag bijna zeker een kruis maken over de tweede ronde (Last 16) van de FIBA Europe Cup. De Sinjoren, die in de Lotto Arena bijna de ganse wedstrijd op voorsprong stonden, verloren na een pijnlijk slot op de vierde speeldag van het Oostenrijkse Gmunden. Met nog twee speeldagen voor de boeg moeten de Giants enerzijds thuis winnen van groepsfavoriet Gaziantep (Turkije) en anderzijds op de slotspeeldag met minstens twee punten in het Israëlische Hapoel Tel Aviv.

Voor de aanvang van de partij was er een minuut stilte voor de overleden grootvader van Royce Hamm, de Amerikaanse center van Telenet Giants Antwerp. De Sinjoren namen na een evenwichtig begin (8-8) via Reggie Upshaw en Royce Hamm de partij meteen stevig in handen en hadden na het eerste kwart en na 18-16 een 25-21 bonusje beet. De Giants werkten in de eerste helft de vrijworpen ditmaal bijna secuur (7 op 8) af, waren baas in de rebound en gingen in de tweede helft heerlijk op hun elan door. Jean-Marc Mwema vuurde driepunters af, Thijs De Ridder kwam sterk van de bank en van 30-26 evolueerde de score via ook een bedrijvige Avery Woodson naar 35-26 en een 43-27 Antwerpse bonus. De Giants waren baas, maar Dominiq Green en Urald King wilden niet wijken waardoor Gmunden enigszins de schade kon beperken: 55-42 halfweg.

In het derde kwart bleven de Giants aanvankelijk lichtjes domineren. Van 55-44 ging het naar 65-49 naar 67-52 via Royce Hamm en weer Thijs De Ridder. Gmunden liet echter niet begaan en won het derde kwart met 18-22: 73-64.

In het slotkwart begon Telenet Giants Antwerp weer vrijwrorpen te missen, leed balverliezen en was defensief enkele keren niet bij de les. Meer had Gmunden, ondanks een enkele mooie acties van Thijs De Ridder, niet nodig om na 78-66 en 80-75 tegen een volledig stilgevallen Antwerp Giants de aansluiting te vinden: 83-83. Jean-Marc Mwema was ondertussen met vijf fouten uit de match verdwenen. Urald Kind lukte voor de Oostenrijkers zelfs de 83-85 maar Royce Hamm dunkte op 43 seconden de 85-85. Daniel Friedrich lukte een bom voor Gmunden (85-88) maar Thijs De Ridder dunkte onmiddellijk de 87-88 voor de Giants. In de slotfase kwam er geen Antwerpse reactie meer en ging het naar een voor de Giants pijnlijke 87-90 nederlaag. De Sinjoren leden maar liefst 20 balverliezen. Ook dat was een sleutel in moneytime richting verlies.

Telenet Giants Antwerp-Swans Gmunden 87-90

Kwarts: 25-21, 30-21, 18-22, 14-26

Telenet Giants Antwerp: Smout 7, Hamm 13, Woodson 16, Van Cleemput 0, D’Espallier 3, De Ridder 14, Rogiers 6, Mwema 11, Upshaw 17