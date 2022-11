Dedryck Boyata herpakt zich in de Champions League bij Club Brugge na blunders: “Steun van de fans heeft mij geraakt”

Een vijfde keer de nul gehouden, goed om al critici (even) lik op stuk te geven: Dedryck Boyata was fier na de defensieve prestatie van Club op Leverkusen. “Het is uitzonderlijk wat we gepresteerd hebben.”

Boyata had er niet het fijnste weekend opzitten: twee blunders zorgden even voor een fluitconcert in Jan Breydel. “Ik verloor mijn concentratie en maakte twee domme fouten. Maar met mijn ervaring kan ik het wel een plaats geven. Het feit dat de fans mijn naam scandeerden achteraf en steunden, heeft mij toen geraakt.”, zegt de Rode Duivel. Hij bedankte het legioen in Leverkusen met een goede prestatie, samen met Mechele en Meijer. Voor de vijfde keer hield Club Brugge de nul in de Champions League. Voor een Belgische club is dat een vijfsterrenprestatie. “Het is uitzonderlijk wat we gedaan hebben”, knikt Boyata. “Maar zo zie je maar: wanneer je goed in blok staat en geconcentreerd speelt, kan je ver raken. Er waren vanavond weinig grote kansen. Jammer dat we geen groepswinnaar werden, maar we mogen toch fier zijn.”

Wat Boyata vooral bijbleef: de tegenstanders benaderen Club Brugge anders dan in de heenronde. “Tijdens die eerste wedstrijden waren wij nog het kleintje. Er werd volop aangevallen en er kwam ruimte voor ons. Na onze eerste drie wedstrijden is dat veranderd”, vindt hij. De cijfers zijn er ook naar: Club Brugge kon in de terugronde niet scoren. “Dat kwam ook door de andere aanpak van onze tegenstanders”, klinkt het. “Dat is een mooi compliment.”

© picture alliance / firo Sportphoto

Hoe hard mag Club Brugge nu dromen? Dat hangt allemaal af van de loting op 7 november, waar zo goed als zeker een absolute klepper uit de trommel komt. “We zien wel”, zegt Boyata. “Op die loting heb je toch geen vat. We gaan in februari weer volop gaan voor het hoogste en het maximum geven. Meer kunnen we toch niet doen.”

Eerst volgt voor Boyata nog het WK in Qatar. De verdediger twijfelt er niet aan dat hij straks in de selectie zit. “En in dat opzicht is het positief dat ik steeds meer minuten maak. Het geeft een goed gevoel”, zei hij nog.

© REUTERS

Nielsen: “Blij als Man van de Match, maar liever drie punten”

Kasper Nielsen (28) werd door de UEFA verkozen tot Man van de Match. De Deen speelde weer zoals bij Union als verdedigende middenvelder en liep het meest van allemaal: 12,63 kilometer. Dat is 190 meter meer dan ploegmaat Kamal Sowah.

“Het is wel leuk om Man van de Match te zijn, maar mij gaat het natuurlijk vooral om de drie punten”, aldus Nielsen. “We wilden echt wel eerste worden in deze groep. Dat dit niet is gelukt, is spijtig. Ik had misschien niet meteen verwacht dat Porto ging winnen en zo de groepswinst zou pakken, maar het is wat het is. Ik ga nu vooral trots zijn. Op de club, mijn ploegmaats en mezelf. We hebben een schitterende campagne gespeeld en het is nog niet gedaan.”

Over de wedstrijd was Nielsen kort. “Het was een gelijkopgaande wedstrijd. En intens. Wij hebben ook wel onze kansen gehad, hoor. In de eerste helft met Sowah. Ook over deze wedstrijd ben ik trots. Je mag niet vergeten dat we zaterdag nog een wedstrijd speelden. Het programma is gewoon crazy.”

© BELGA

Dat Nielsen weer op zijn vertrouwde positie van bij Union speelde, deed hem deugd. “Ik zal altijd spelen waar de trainer me neerzet. Maar het was voor mij geen aanpassing zoals voor bijvoorbeeld Sowah, die ook een rijtje lager speelde in steun van de spitsen. Op mijn positie eigenlijk. (lacht) Ach, we wilden ervoor gaan om de afwezigheid van de geschorsten Onyedika, Odoi en Sylla op te vangen. We hebben nog maar eens bewezen dat we een hechte groep hebben want we deden het goed.”

In de volgende ronde wacht wegens het mislopen van de groepswinst nu wel een klepper. “Ja, dat gaat niet min worden. (zucht) Maar aan de andere kant ook heel aangenaam om tegen een sterk team te spelen. Daar kunnen we alleen maar van leren en beter worden.”