Ster van populaire Netflix-reeks “gedwongen” uit de kast te komen door boze fans

Acteur Kit Connor, bekend van de Netflix-serie ‘Heartstopper’, heeft dinsdag op Twitter bekendgemaakt dat hij biseksueel is. De jonge ster had het bericht liever niet gedeeld, maar kon naar eigen zeggen niet anders. “Gefeliciteerd dat je een 18-jarige hebt gedwongen om zichzelf te outen”, schrijft Connor.

De acteur schrijft daarnaast dat “sommigen” het “doel van de show” hebben gemist. ‘Heartstopper’ gaat over de homoseksuele scholier Charlie (Joe Locke) die verliefd wordt op zijn klasgenoot Nick (Connor). Kit Connor lag de laatste tijd onder vuur door sommige fans die vonden dat hij zijn geaardheid moest prijsgeven, nadat hij eerder dit jaar op de London Pride gefotografeerd werd, maar later ook met een jonge vrouw aan zijn zijde werd gespot. Volgens een deel van de fans moest hij duidelijkheid scheppen. Daardoor verdween hij ook een tijdlang van Twitter.

(Lees verder onder de tweet)

Eerder vertelde Connor al in een podcast dat er veel werd gespeculeerd over zijn geaardheid en die van andere acteurs uit de serie. De acteur gaf aan dat hij dit “gevaarlijk” vond. “Ik voel me zelfverzekerd en comfortabel over mijn geaardheid, maar ik hou niet zo van labels en dat soort dingen. Ik ben daar niet zo mee bezig en ik heb niet het gevoel dat ik mezelf moet labelen, zeker niet publiekelijk.”

Op zijn tweet krijgt Connor nu veel steun. Zo reageerde Alice Oseman, auteur van de graphic novels waarop Heartstopper gebaseerd is: “Ik begrijp echt niet hoe mensen naar Heartstopper kunnen kijken, en dan hun tijd spenderen met lekker speculeren over geaardheden en veroordelen op basis van stereotiepen.”