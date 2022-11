“Windsor Castle nog altijd bewoond door overleden monarchen”

Er zijn al behoorlijk wat lijken uit de kast gevallen bij de Britse royals, maar dat zij letterlijk worden geteisterd door spoken is zeker niet geestig bedoeld. Al sinds het ontstaan van de monarchie houden verschillende intriges binnen de familie fans van het koningshuis in hun greep. Toch zijn het niet alleen geruchten over royals die maar blijven aanhouden, sommige familieleden lijken zelf ook maar geen afscheid te kunnen nemen... Windsor Castle lijkt een waar spookhuis te zijn.