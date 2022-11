Braziliaanse president Bolsonaro “zal grondwet respecteren”

De uittredende Braziliaanse president Jair Bolsonaro belooft de grondwet te zullen respecteren. Dat heeft hij dinsdag verklaard in zijn eerste toespraak sinds hij de presidentsverkiezingen zondag heeft verloren tegen de linkse kandidaat Lula. Zijn kabinetschef voegde er nadien aan toe dat het proces voor de machtsoverdracht van start zou gaan.

Enkele uren eerder had de Braziliaanse minister van communicatie al laten weten dat Bolsonaro de uitslag niet zou betwisten. De man verloor de presidentsverkiezingen zondag nipt van Lula, met 50,9 tegen 49,1 procent van de stemmen.

Het was aanvankelijk niet duidelijk of Bolsonaro zijn verkiezingsnederlaag zou accepteren. In aanloop naar de stembusgang verklaarde de radicaal-rechtse politicus dat hij uitsluitend door verkiezingsfraude zou kunnen verliezen. Hij suggereerde dat hij zich niet zou neerleggen bij een nederlaag.

Bolsonaro-aanhangers hadden honderden wegversperringen in het hele land opgezet om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. De politie is inmiddels bezig de blokkades te beëindigen.