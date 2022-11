Yari Verschaeren behoort opnieuw tot Anderlecht-selectie voor verplaatsing naar Silkeborg in de Conference League

Yari Verschaeren reist woensdag met Anderlecht naar Denemarken voor de laatste groepswedstrijd in de Conference League, donderdag om 21 uur bij Silkeborg. De spelmaker viel vorige week donderdag in de confrontatie met het Roemeense FCSB (2-2) uit met een knieblessure, maar behoort opnieuw tot de 23-koppige kern van interimcoach Robin Veldman.

Verschaeren miste door zijn blessure de 4-2 competitiezege van zondag tegen Eupen. Ook Benito Raman is hersteld van zijn hamstringblessure en maakt mee de trip naar Denemarken. De aanvaller kwam begin vorige maand voor het laatst in actie. Michael Murillo is er niet bij. Hij is na zijn rode kaart tegen FCSB geschorst.

Anderlecht heeft ondanks een mager rapport van 5/15 de kwalificatie nog in eigen hand in de Conference League. De Brusselaars staan derde, maar wippen bij een zege in Denemarken over Silkeborg (6 ptn) naar de tweede plaats. Het ongenaakbare West Ham (15 ptn) is al zeker van winst in groep B, het Roemeense FCSB (2 ptn) sluit de rij.