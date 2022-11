Gezin laat vloerkleed maken van overleden hond, maar krijgt verdeelde reacties: “Mijn maag draait om”

Dat het verliezen van een huisdier een nachtmerrie is, zal menig mens beamen. Dus dat mensen zoeken naar memorabele manieren om hun viervoeter te herdenken, is niet heel gek. Maar een Australisch gezin koos wel voor een bijzonder opmerkelijk aandenken.

Hun overleden golden retriever hebben ze namelijk omgebouwd tot een vloerkleed, dat meldt de firma die dit uitvoerde op Instagram. De dierenopzetter, genaamd Maddy, schrijft dat de “prachtige oude golden retriever eindelijk klaar is om naar huis te gaan”. In de reacties legt ze uit dat “de vacht in leer is veranderd, zodat deze niet uitvalt en jarenlang in goede staat blijft”.

Populair

Maddy vertelt aan Yahoo dat het opzetten van huisdieren volgens haar de afgelopen jaren in populariteit is toegenomen. “Dus het is voor de meeste mensen heel nieuw om te zien.”

Het bericht gaat viraal op sociale media. Sommigen vinden het mooi, anderen vinden het walgelijk. “Ik zou dit nooit kunnen doen”, schrijft iemand. En: “Mijn maag draait om, dat arme, leeggelopen hoofdje.”