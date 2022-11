Braziliaanse politie heft wegblokkades op, Bolsonaro houdt lippen stijf op elkaar

Bij die verkiezingen haalde de linkse kandidaat Lula het tegen Bolsonaro met 50,9 procent van de stemmen. De protesten langs de grote wegen breidden nadien uit als een olievlek. Aanhangers van Bolsonaro riepen via Twitter en Telegram op de manifestaties te steunen.

De federale wegpolitie rapporteerde rond de middag ongeveer 267 blokkades - deels of volledig - in minstens 22 van de 27 Braziliaanse staten. Maandagavond was nog maar sprake van een dozijn staten. Maar volgens directeur-generaal Anderson Torres “zijn zowat 200 barrages verwijderd”.

© AP

“Het is een complexe operatie” met “meer dan 75.000 kilometer aan wegen waar heel veel personeel en logistiek voor nodig is”, zei Torres tijdens een persconferentie. “We hebben de steun gevraagd van de federale politie, de nationale politie en de militaire politie om zo snel mogelijk de orde te herstellen zodat burgers kunnen komen en gaan.”