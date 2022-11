Zweden bereid plaatsing kernwapens te overwegen

Zweden is bereid de plaatsing van nucleaire wapens op zijn grondgebied te overwegen, eens het land lid is van de NAVO. Dat heeft de nieuwe eerste minister, Ulf Kristersson, dinsdag verklaard aan de zijde van zijn Finse collega Sanna Marin.

“Wij moeten geen voorwaarden stellen”, had Marin eerst verklaard tijdens een gezamenlijke persconferentie in Helsinki. “We zijn overeengekomen dat we geen enkele deur willen sluiten.” Waarop Kristersson bevestigde dat hij op exact dezelfde golflengte zit als de Finse premier.

“Het spreekt voor zich dat Zweden en Finland gezamenlijk optreden en we moeten dezelfde formaliteiten volgen”, aldus de Zweedse premier. “Ik ben dus van plan hand in hand met Finland vooruit te gaan.” Toch gaven Marin en Kristersson toe dat hun beide landen enkele reserves hebben, maar die zouden ze “later” kunnen naar voren schuiven.

Denemarken en Noorwegen, die al lid zijn van de NAVO, weigerden te aanvaarden dat buitenlandse mogendheden kernwapens of permanente basissen op hun grondgebied installeerden. Momenteel hebben 28 van de 30 lidstaten van de NAVO ingestemd met de toetreding van Zweden en Finland. Enkel Hongarije en Turkije moeten het licht nog op groen zetten.