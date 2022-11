Na Halloweentochten en een bezoek aan onze dierbaren op het kerkhof was het vooral genieten van de zon in Limburg vandaag. Een eerste november op terras, de horeca herleeft.

Even geen zorgen over hoge energieprijzen en het tekort aan arbeidskrachten, maar wel genieten in een herfstzon die aan de lente doet denken.