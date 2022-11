Oekraïense vluchtelingen naar de rechter tegen Wagner-groep

Archiefbeeld: Vladimir Putin en Wagner-baas Jevgeni Prigozjin in 2010. — © AFP

Oekraïense vluchtelingen nemen in het Verenigd Koninkrijk juridische stappen tegen de Russische paramilitaire Wagner-groep. Dat heeft een van hun advocaten dinsdag bekendgemaakt. De zaak zal in Londen voor het Hooggerechtshof worden gebracht en heeft herstelbetalingen op het oog, verklaarde Jason McCue, van het advocatenbureau McCue Jury and Partners, tijdens een hoorzitting in het Britse parlement.

“Het is de eerste keer dat Wagner en consorten door slachtoffers worden vervolgd voor terrorisme, het gebruik van oorlogswapens en voor de illegale oorlog van de Russische president Vladimir Poetin”, aldus de advocaat. “Dit is een historisch moment, maar binnenkort starten andere processen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.”

De Wagner-groep wordt er door het Westen al jaren van verdacht tijdens verschillende conflicten wereldwijd het vuile werk op te knappen voor Moskou. Het Kremlin heeft dat steeds ontkend, maar eind september gaf Yevgeny Prigozhin, een zakenman die nauwe banden met het Kremlin onderhoudt, toe dat hij Wagner in 2014 heeft opgericht.

Dat jaar werden zijn manschappen gesignaleerd aan de zijde van de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne. Bij het begin van de huidige Russische inval in februari dit jaar, waren de Wagner-huurlingen niet op grote schaal aanwezig in Oekraïne. Intussen zijn ze volgens experten een onmisbare schakel geworden voor het Russisch leger, dat de voorbije weken zware verliezen heeft geleden.