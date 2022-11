Brooklyn Nets nemen afscheid van coach Steve Nash na slechte seizoensstart

NBA-club Brooklyn heeft dinsdag een einde gemaakt aan de samenwerking met coach Steve Nash. De 48-jarige Canadees, als speler twee maal MVP in de NBA, overleefde de slechte seizoensstart van de Nets niet. Beide partijen namen in onderling overleg afscheid.

Brooklyn begon het nieuwe seizoen in de NBA met vijf nederlagen in zeven duels. Nash was de voorbije twee jaar coach van het team uit New York. Als speler was hij belangrijk voor de Phoenix Suns, de Dallas Mavericks en de LA Lakers.