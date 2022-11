Antiterreurpolitie onderzoekt aanval met brandbommen in Dover

Het onderzoek naar de aanval met brandbommen tegen een onthaalcentrum voor migranten in Dover is voortaan in handen van de antiterreurpolitie. Dat heeft de politie van Kent dinsdag bekendgemaakt.

Elementen die tijdens het onderzoek aan het licht zijn gekomen, doen vermoeden dat de aanval van maandag “wellicht werd ingegeven door een vorm van haat”, maar “de aanval zelf wordt momenteel niet beschouwd als een terreurdaad”, zegt de verantwoordelijke van de antiterreurpolitie voor het zuidoosten van het land, Olly Wright.

Volgens de politie van Kent werden twee tot drie brandbommen binnen en buiten het onthaalcentrum van de Britse immigratiediensten in Dover gegooid. Er vielen daarbij twee lichtgewonden. De dader kwam alleen ter plaatse met de auto en werd later dood teruggevonden in een nabijgelegen tankstation. Volgens mediaberichten zou hij zich van het leven beroofd hebben. De politie vond ook nog een brandbom in de auto.

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

De aanval vond plaats nadat bijna duizend migranten zaterdag in Groot-Brittannië aankwamen nadat ze het Kanaal hadden overgestoken. Daarmee staat de teller op bijna 40.000 migranten die sinds het begin van het jaar de gevaarlijke oversteek hebben gemaakt in bootjes.

Het onthaalcentrum blijft open, maar 700 migranten werden naar een andere site gebracht tijdens de eerste fase van het onderzoek. Minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman noemde de feiten schokkend en verzekerde dat ze geregeld op de hoogte wordt gehouden over de situatie. Volgens lokaal politica Natalie Elphicke worden de migranten in het centrum ondergebracht alvorens ze naar een ander centrum voor voorlopig verblijf verhuizen.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be