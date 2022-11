Hooggerechtshof stopt voorlopig vrijgave Trumps belastingaangiften

De discussie over de vrijgave van de documenten gaat al enkele jaren terug. Het is in de Verenigde Staten de gewoonte dat presidentskandidaten hun belastingaangifte publiek maken. Maar Trump heeft zich daar tijdens zijn campagne en ambtstermijn altijd tegen verzet. Dat leidde tot een jarenlange strijd tussen de Republikein en de Democraten, die hem beschuldigen van gesjoemel en daarom zijn belastingaangiftes willen inkijken.

Een hof van beroep in Washington leek eerder deze week de weg vrij te hebben gemaakt voor de vrijgave. De advocaten van Trump hadden maandag echter een spoedaanvraag ingediend bij het Hooggerechtshof om die openbaarmaking alsnog te verhinderen.

Volgende week wordt in de VS een nieuw Huis van Afgevaardigden gekozen. Mochten de Republikeinen er de meerderheid halen, dan zou Trump er zijn hoop op kunnen vestigen dat de bevoegde commissie onder een nieuwe leiding van de vraag om inzage in de documenten afziet. Het nieuwe Congres komt in januari 2023 samen.