Erdogan optimistisch na gesprek met Poetin: “Vertrouwen in herstel graandeal”

Archiefbeeld: Vladimir Putin en Recep Tayyip Erdogan eten een ijsje in de buurt van Moskou in 2019. — © AFP

“Tijdens het gesprek zei president Erdogan vertrouwen te hebben in de medewerking van alle partijen om een ​​oplossing in dit dossier te vinden”, klonk het achteraf in een mededeling die verspreid werd door Ankara.

Rusland trok zich zaterdag terug uit de overeenkomst over de uitvoer van graan uit Oekraïne. Aanleiding was een droneaanval op de Russische Zwarte Zeevloot bij de door Rusland bezette Krim.

Ook nadat Rusland zich voor onbepaalde tijd had teruggetrokken uit de graandeal, bleef Oekraïne graan uitvoeren. Zowel maandag als dinsdag vertrokken er schepen met graan uit Oekraïense havens.

“De verplaatsingen van de drie schepen zijn goedgekeurd door de delegaties van Oekraïne, Turkije en de Verenigde Naties. De delegatie van Rusland is op de hoogte gebracht”, zo verluidde bij het Joint Coordination Centre (JCC). Dat is het gemeenschappelijke coördinatiecenrum dat in het kader van het internationale akkoord van juli toezicht houdt op de graanexport via de Zwarte Zee.

LEES OOK. Poetin reageert voor het eerst op schorsing graandeal

De Russische delegatie die sinds begin augustus in Istanboel deelneemt aan de inspectie van schepen die Oekraïens graan transporteren, heeft zich teruggetrokken. Desondanks kon het JCC maandag 46 schepen inspecteren en toestemming verlenen om de corridor op de Zwarte Zee in de twee richtingen te gebruiken.

Maandag waarschuwde Moskou nog voor “het gevaar” van de scheepvaart in de corridor voor te zetten zonder zijn akkoord.

VN-coördinator Amir Abdulla onderneemt intussen pogingen om Rusland opnieuw te laten aansluiten bij het graanakkoord. Ook Turkije probeert de deal overeind te houden. Minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu kondigde dinsdag aan dat president Erdogan de komende dagen contact zal leggen met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

De export van Oekraïens graan is van groot belang om een voedselcrisis te vermijden, met name in Afrika.