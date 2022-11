Lars Van der Haar is “helemaal naar de ratten” na indrukwekkende sprint op Koppenberg: “Ik wilde deze cross al heel mijn carrière winnen”

Lars van der Haar ging in de laatste ronde van de Koppenbergcross van de hel naar de hemel. Samen met Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt leek hij te zullen strijden om de zege, tot hij door een schuiver in een bocht plots op de grond lag. Maar met stevige eindsprint op de Koppenberg ging hij finaal nog op en over de onfortuinlijke Vanthourenhout. “Ik zette gewoon alles op alles.”

“Ik ben heel blij”, stak Lars Van der Haar van wal. “Ik wilde deze cross al heel mijn carrière winnen. Ik voelde vandaag echt dat het erin zat. Maar dan viel ik plots in de laatste ronde. Ik was helemaal kwaad. Daardoor kon Michael wegrijden. Maar ik voelde dat ik beter was dan hem. Ik wou er wel niet te snel naartoe rijden, want ik vreesde een counter van Eli.”

“De laatste klim kwamen we dan dichterbij, en daarna kwam het aan op mijn sprint. Reed ik een achterstand van 6 seconden dicht? Als je explosief net iets beter bent, dan kan je op zijn klein stukje heel wat goed maken”, verklaarde de Nederlander. “Ik zette gewoon alles op alles. Ik ben wel echt helemaal naar de ratten.”

Komend weekend volgt het EK, waardoor Van der Haar mogelijk een laatste keer rondreed in de Europese kampioenentrui. “Ik ben heel trots dat ik mijn laatste wedstrijd in deze trui nog kon winnen. Dit geeft vertrouwen met het oog op het EK in Namen. Daar wil ik mijn trui niet zomaar afgeven. Ik had hiervoor nog twee doelen: winnen in Ruddervoorde en winnen op de Koppenbergcross. Eentje hiervan is nu gelukt.”

Iserbyt: “Lars was net wat explosiever”

“Ik rijd een goeie wedstrijd, maar Lars was gewoon een procentje beter”, opende Eli Iserbyt eerlijk zijn analyse. “Michael heeft tijdens de wedstrijd veel werk moeten opknappen. Daarom was hij de laatste klim wat minder, denk ik. Lars was net wat explosiever dan ons twee. Ik hoopte dat Michael nog een versnelling in huis had, maar we zagen hem stilvallen. Diegene die dan nog het laatste eindschot had, zou winnen.”

De Kopenbergcross stond zoals altijd garant voor spektakel. “Het was wel een mooie wedstrijd, met zeker ook een verdiende winnaar. Ook voor ons zelf was het een spannende cross. Jammer dat ik geconfronteerd werd met kettingproblemen. Toen Michael in de voorlaatste ronde bij mij en Lars kwam aansluiten, demarreerden we om beurten. Maar uiteindelijk was het gewoon renner tegen renner.”