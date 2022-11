Acht mensen gearresteerd na mijnramp in Turkije

De ramp vond op 14 oktober plaats in een kolenmijn in de noordelijke provincie Bartin, op zowat 300 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Ankara. Na een ontploffing in de 300 meter diepe mijn overleden verschillende mijnwerkers of raakten ze ingesloten. Naast 41 doden vielen er ook elf gewonden.

Volgens een voorlopig rapport lag nalatigheid aan de basis van de explosie. Daarbij was sprake van gemelde gaslekken en ventilatieproblemen. Het ging om een van de zwaarste industriële ongevallen in de geschiedenis van het land. De mijn is één van de vijf Turkse staatsmijnen.