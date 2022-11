Tongeren lanceert stadsapp

“Met de lancering van deze stadsapp brengen we onze dienstverlening dicht bij de Tongenaren. Zo kun je snel en makkelijk zelf je zaken regelen met je smartphone. De stadsapp combineert de toegang tot overheidsadministratie, een overzicht van praktische informatie en links naar vrijetijdsbesteding. Zo kun je makkelijk een afspraak maken, online documenten aanvragen, meldingen doorgeven, het stedelijk nieuws volgen”, vertelt burgemeester Patrick Dewael. “Past het niet om tijdens de openingsuren naar het Praetorium te komen? Via de nieuwe stadsapp kan je heel wat documenten online aanvragen. Met deze app heb je dus alle info overal en altijd binnen handbereik. De app is bovendien gratis. Moet je toch in het Praetorium zijn? Dan kan je ook via de app je afspraak makkelijk en snel inboeken”, zegt Marc Hoogmartens, schepen van Citymarketing.

Via de app krijg je ook een overzicht van de afvalkalender van jouw straat en kan je meldingen ontvangen wanneer je je huisvuilzakken op straat moet zetten. Melding doorgeven worden ook makkelijker door de locatiebepaling en de mogelijkheid om foto’s toe te voegen. Door in te loggen met itsme krijg je snel en veilig toegang tot de mogelijkheden van ‘mijn burgerprofiel’. De gratis stadsapp is beschikbaar voor android- en Apple-gebruikers. (diro)