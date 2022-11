“Dit is heel zuur”: Michael Vanthourenhout had 6 seconden (!) voorsprong, maar stortte dan volledig in op de Koppenberg

Lars van der Haar (Baloise - Trek Lions) won dinsdag de Koppenbergcross, de openingsmanche van de X2O Badkamers Trofee. De Nederlander haalde het op en rond de bult van Melden in een sprint voor Eli Iserbyt, de voorbije drie jaar winnaar op de Koppenberg, en Michael Vanthourenhout. Die laatste leek op weg naar de zege maar stortte op de laatste beklimming van de Koppenberg in.

“De ontgoocheling is heel groot”, zuchtte Vanthourenhout na de finish. “Als je in de laatste rechte lijn komt en de finish ziet, dan wil je het afmaken. Ook al weet je dat dit hier super lastig is. Zes seconden zijn dan snel weg blijkbaar, wat we ook al zagen bij de beloften. Maar beter met zes seconden voorsprong beginnen dan achterliggen. Jammer dat ik het dan net niet haal, ik wilde het afmaken. Dit is dus wel zuur. Al is dat wel een aankomst die Lars (van der Haar, red.) echt ligt.”

De beelden: