Onze tv-tips: alles over Sesamstraat, en concurrerende topkoks

Street gang: how we got to Sesame Street

Vele decennia hebben jong en oud hun hart opgehaald aan Sesamstraat, ooit in Amerika ontstaan als Sesame Street. Het programma liep ook in Vlaanderen. Het is een van de meest invloedrijke en langlopende kinderreeksen uit de tv-geschiedenis. Exclusief beeldmateriaal en interviews met talloze medewerkers geven ons een unieke blik achter de schermen van de Amerikaanse versie. (tove)

Beautiful Creatures

VTM3, wo, 22.30 u

Wie eerder fan was van de bekende Twilight-saga komt in dit romantisch drama nog meer aan zijn trekken. Deze film gaat over een mysterieuze vrouw die haar intrek neemt in een klein dorpje. Maar de bewoners waarschuwen haar dat ze uit de buurt moeten blijven van de jonge Ethan want hij zou beschikken over duistere krachten. De film is een betere uitwerking van het Twilight-concept. (tove)

Masterchef: the professionals

BBCOne, wo, 22u

Misschien wel de moeder aller kookwedstrijden. Enkele jaren na het Masterchef-concept begon deze afgeleide reeks waarin professionele koks het tegen elkaar opnemen. Dit is de start van het 15de seizoen. De eerste 4 deelnemers moeten in 20 minuten tijd ofwel perfect gepocheerde oesters serveren ofwel een sublieme zomerfruittaart maken. (tove)