Sensatie op de Koppenberg! Michael Vanthourenhout stort in met finish in zicht, Lars van der Haar wint met indrukwekkende sprint eerste manche van X2O Badkamers Trofee

Lars van der Haar heeft in extremis de Koppenbergcross gewonnen, de eerste manche van de X2O Badkamers Trofee. In de slotmeters ging hij nog over Michael Vanthourenhout, die helemaal stilviel met de finish in zicht. Ook Eli Iserbyt ging nog over zijn onfortuinlijke ploegmaat, die uiteindelijk pas derde werd. Van der Haar is logischerwijze ook de eerste leider in de X2O Badkamers Trofee.

Eli Iserbyt, die zondag in de Wereldbeker nog de duimen moest leggen tegen Laurens Sweeck, was uit op revanche en trok fel van start. In het wiel van Pim Ronhaar rondde de West-Vlaming de top bij de eerste passage van de Koppenberg. Ook goed weg: Toon Vandebosch, Lars van der Haar en Thibau Nys, die in de X2O Badkamers Trofee bij de profs rijdt.

In ronde drie zette Michael Vanthourenhout zijn turbo aan. Hij had een paar rondjes nodig om de kop van de koers te bereiken, maar zorgde daarna wel voor een eerste echte versnelling. Thibau Nys haakte zijn wagonnetje aan, waardoor het duo een kloofje had op Iserbyt en Van der Haar.

Nog geen ronde later kreeg Nys wel af te rekenen met pech. Fietswissel en weg plaatsje in de kop van de koers. Nys zou uiteindelijk als zevende eindigen. Even later koos Iserbyt op zijn beurt voor een andere fiets. Halfweg cross kregen we zo een hergroepering waardoor nog zeker zeven renners kans maakte op de zege.

Kettingproblemen Iserbyt

Dat was niet naar de zin van Iserbyt, die op de daaropvolgende Koppenberg een serieuze versnelling plaatste. Lars van der Haar zag het gevaar van de move van Iserbyt in en probeerde te volgen. Probeerde, want in eerste instantie geraakte de Nederlander niet tot bij de West-Vlaming.

Totdat een halve ronde later het noodlot toesloeg voor Iserbyt: kettingproblemen. Van der Haar op en over onze landgenoot. Een beresterke Iserbyt gaf wel niet af en jumpte op de Koppenberg vanuit de achtervolgende groep weer naar Van der Haar toe.

De twee leken onderling te mogen uitmaken wie vandaag de eerste manche van de X2O Badkamers Trofee zou winnen, maar dan kwam Michael Vanthourenhout uit het niets weer aansluiten. Hij kon zo samen met Iserbyt het ploegenpel spelen. Het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal probeerde om beurten af te raken van Van der Haar, maar de Nederlander gaf geen krimp.

Het moest dan maar in de slotronde gebeuren. Van der Haar schoof in een bocht weg, waardoor ook Iserbyt werd opgehouden. Michael Vanthourenhout had zo plotsklaps een aantal lengten voorsprong. Daarmee begon hij ook aan de laatste keer Koppenberg. Daarop kreeg hij het ontzettend moeilijk, waardoor Lars van der Haar met een indrukwekkende sprint nog naar de zege snelde. Eli Iserbyt werd tweede, Vanthourenhout moest tevreden zijn met de laatste podiumplek.

Op zaterdag 26 november staat in Kortrijk de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee op het programma.

Top tien

1. Lars van der Haar

2. Eli Iserbyt

3. Michael Vanthourenhout

4. Jens Adams

5. Pim Ronhaar

6. Lander Loockx

7. Thibau Nys

8. Toon Vandebosch

9. Thomas Mein

10. Niels Vandeputte