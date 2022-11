Bilzenaar Alex werkt al 35 jaar bij Defensie: “Ik was als kind nogal verlegen en introvert, dus als uitdaging had ik me aangemeld voor de opleiding tot paracommando.” — © vrt

Bilzen

Zou je een kogel opvangen voor een collega? Is het leger geen kweekvijver voor extreemrechts? Passen homo’s en lesbiennes ook in het leger? Op al deze vragen geeft een groep veteranen woensdag antwoord in een nieuwe aflevering van Durf te Vragen. Zo ook Bilzenaar Alex (55): “Het is goed dat we een paar urban legends over Defensie kunnen ontkrachten.”