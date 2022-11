Gezondheid Rob De Nijs gaat zienderogen achteruit: “Ik kan geen stap meer zetten”

Enkele jaren geleden werd bij hem de ziekte van Parkinson vastgesteld. Met spijt in het hart moest hij daardoor ook stoppen met optreden. Het kostte hem veel moeite om eerder dit jaar de laatste optredens nog af te werken.

De ziekte is progressief, het lichaam takelt langzaam maar zeker af. “Ik ben op een punt gekomen dat ik geen stap meer kan zetten”, zegt de zanger. Toch blijft hij er de moed inhouden. “Het is niet anders, ik heb die ziekte en die gaat van kwaad tot erger. Nooit naar weer ietsje beter. Daar kun je verdrietig van worden en dat zijn we vaak genoeg, maar je moet er ook niet al te veel bij stilstaan en in plaats daarvan kijken wat je nog wel kan.”

Ondanks alle problemen kon hij recent nog wel op vakantie naar Curaçao. De reis stond al twee jaar gepland, maar moest geregeld uitgesteld worden door corona.

Het afscheidsconcert van de zanger komt op nieuwjaarsdag op de Nederlandse televisie.