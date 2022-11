Oekraïners delen beelden van Russische helikopter die wordt neergeschoten en neerstort

In de regio Donetsk schoot Oekraïens luchtafweergeschut een vijandelijke helikopter neer met behulp van een draagbaar luchtafweersysteem. Op beelden is te zien hoe de Russische Mi-8-helikopter op lage hoogte over een weg vliegt. Maar met één welgemikt schot gaat de helikopter genadeloos tegen de grond.

Op de beelden is te zien hoe de Mi-8 vuur vat en langzaam daalt om uiteindelijk met een gigantische smak tegen de grond te gaan. De kans dat de bemanning dit overleefde is onbestaande. Waarvoor deze specifieke helikopter werd ingezet is niet bekend, maar de Mi-8 wordt onder andere gebruikt om radarsystemen in de war te brengen. Zo kunnen bijvoorbeeld raketten of vliegtuigen minder snel onderschept worden.