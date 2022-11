Victor Van De Putte houdt wereldkampioen Wyseure af en sprint bij beloften naar zege in Koppenbergcross

Michels nam de eerste wedstrijdhelft voor zijn rekening. Ongeveer half cross kreeg hij het gezelschap van Wyseure. Dit tweetal bleef niet lang samen want voor de wereldkampioen ging het te traag. Wyseure leek op weg naar de zege totdat Van De Putte het gashendel open trok. De wereldkampioen maakte wat foutjes en ging zelfs even liggen. Van De Putte zag in volle finale de kloof met de leider alsmaar kleiner worden en dat inspireerde hem. Met de eindmeet in zicht remonteerde Van De Putte zijn concurrent Wyseure en haalde het. Michels vervolledigde het podium.

Eerder op de dag was bij de junioren Andrew August de sterkste van het pak. De Amerikaan trok na de start in de aanval en zou zijn demarrage uitzingen tot aan de eindmeet. Ronde na ronde diepte August zijn voorsprong uit.

Antoine Jamin trok met de Brit Oliver Akers in de tegenaanval. Dat duo kreeg wat verderop versterking van Tars Poelvoorde, de Hongaar Barnabas Vas en de Tsjech Vaclav Jezek. Maar ook met vijf slaagden ze er niet in de kloof te dichten. Enkel de strijd voor de tweede plaats leverde spankracht op. Aan de suprematie van August was immers niets te doen. Akers werd uiteindelijk tweede voor Jezek. Jamin werd voor de vierde plaats nog geremonteerd door Vas.