Politie en stad Leuven treffen maatregelen voor mogelijke komst Union Berlin-fans: “Ze hebben hier niets te zoeken”

Fans van Union Berlin zijn donderdag niet welkom in Leuven of in het gebied rond het Den Dreef-stadion voor de Europa League-match tegen Union. Dat blijkt uit een besluit van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en wordt ook bevestigd door de Leuvense politie. “Dat besluit is een stok achter de deur, om mogelijke amokmakers te kunnen oppakken”, legt de Leuvense politie uit.

Zo’n besluit is een deel van de klassieke strategie in dit soort risicomatchen, vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “We zetten nu maximaal in op communicatie naar de Duitse fans toe. De bedoeling is om hen duidelijk te maken dat het geen zin heeft om naar Leuven af te zakken, want ze hebben hier niets te zoeken. Met dat besluit lopen mensen die toch de lange trip maken en voor problemen zorgen, het risico om opgepakt te worden.”

“De UEFA heeft Union Berlin een sanctie opgelegd na wangedrag in Malmo”, verwoordt burgemeester Ridouani. “Die houdt in dat er geen bezoekerstickets verkocht mogen worden. We treffen maatregelen die het mogelijk maken om op te treden tegen de harde kern van Union Berlin, als zij zich zonder ticket ophouden rond het stadion of om hen uit het stadion te weren als ze via omwegen aan een ticket voor de thuisploeg (Union Sint-Gillis) zijn geraakt.”

Dankzij contacten bij Union Sint-Gillis en de Berlijnse politie bleek dat enkele Duitse fans via via toch aan tickets waren geraakt. Het besluit weert hen 24 uur lang uit de stad en het gebied rond Den Dreef, van 10 uur donderdag tot 10 uur vrijdag. Aan de ingang van het stadion zullen ook identiteitscontroles plaatsvinden. De voorzitter van de Duitse ploeg noemt het besluit een “onbegrijpelijke collectieve straf”.