Hasselt

Hasselaren Stef Lemmens en vriend Milan Gilland zijn, vanuit The School, op zoek naar nog 3 kompanen die vanaf begin maart 3 maanden lang een nomadenbestaan in Groot-Hasselt willen leiden. “We gaan aankloppen bij mensen, organisaties, bedrijven en scholen om te bekijken of we daar effen kunnen ‘wonen’.”