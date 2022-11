Refaelov dolt met Zirkzee over terugkeer naar Anderlecht: “See you in january”

Opvallend bericht op twitter na Anderlecht-Eupen. Gewezen spits Joshua Zirkzee feliciteerde zijn ex-club met de zege en Refaelov antwoordde speeld: See you in january, gevolgd door een knipoog-smiley. Zou RSCA in de wintermercato opnieuw aan een huur van Zirkzee denken? Het lijkt vooral even dollen en wishful thinking. Zirkzee speelde aanvankelijk niet zo vaak bij zijn nieuwe ploeg Bologna, maar de afgelopen weken deed hij wel mee tegen Napoli en Monza. Daarin was hij goed voor zijn eerste goal en zijn eerste assist

Anderlecht speurt wel al naar versterking. Volgens Kroatische bronnen volgen de Brusselaars de 20-jarige spits Dion Drena Beljo van NK Osijek. De belofteninternational was dit seizoen al goed voor 7 goals in 16 matchen en wekte al vaker interesse. Vorige zomer werd nog een bod van Monchengladbach van 3 miljoen afgewezen. Hij moet minstens 5 miljoen kosten. (jswk, jug)