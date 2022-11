Ook de Koppenberg krijgt Fem van Empel niet klein: Nederlandse rijdt concurrentes er in eerste ronde al af en soleert naar winst in X2O-Trofee

Fem van Empel is opnieuw de sterkste gebleken in een veldrit. De 20-jarige Nederlandse reed halfweg de eerste ronde weg van Denise Betsema en Shirin van Anrooij en werd niet meer bijgehaald. Van Empel wordt op indrukwekkende wijze meteen de eerste leidster in het X2O-klassement.

Het was Schreiber die als een pijl uit een boog de Koppenberg opstoof. De Luxemburgse werd achternagezeten door onder andere Betsema, Van Empel, Honsinger, Ava Holmgren en Van Anrooij. De in het veld debuterende Française Pauline Ferrand-Prévot reed in zowat tiende positie.

Al snel zonderden zich vier rensters af van de rest: Betsema, Schreiber, Van Anrooij en Van Empel. Nog voor het ingaan van de tweede ronde moest Schreiber haar metgezellen laten rijden. Van Empel bleef een hoog tempo ontwikkelen en zo moest ook Van Anrooij er voorin af. Bij Ferrand-Prévot sloeg het noodlot toe. Zij moest op kant met kettingproblemen.

Van Empel bleef doorzetten en op die manier moest ook Betsema eraf. Met nog twee ronden voor de boeg, had Van Empel een voorsprong van 40 seconden op Betsema en Van Anrooij. Betsema liet wat verderop Van Anrooij in de steek en begon met een achterstand van 47 seconden op Van Empel aan de slotfase. Shirin van Anrooij volgde op 1 minuut van de eenzame leidster. Honsinger kwam als vierde door met een achterstand van 1:45. Aan die posities wijzigde niets meer waardoor Fem van Empel de Amerikaanse Clara Honsinger opvolgt als eindlaureate van de Koppenbergcross.

“Dit is mijn lievelingscross”

Na de aankomst tilde Fem van Empel haar fiets hoog boven het hoofd. Ze had pas de Koppenbergcross gewonnen en is zo meteen de eerste leidster in het klassement van de X2O Badkamers Trofee. De 20-jarige Nederlandse mocht het podium op om een grote, voor de gelegenheid in kasseienmotief getooide, badeend in ontvangst te nemen. Dit naast de kassei die elke winnaar krijgt van de Koppenbergcross.

“Dit is mijn lievelingscross. Ik ben blij dat ik deze heb kunnen winnen. Het werd mijn derde deelname vandaag. Blijkbaar is driemaal scheepsrecht. Eindelijk. Deze kassei zal zeker een bijzonder plaats in huis krijgen want de Koppenberg staat heel hoog bij mij aangeschreven”, gaf Fem van Empel mee.

Al vrij snel liet Van Empel alle tegenstand in de steek. “Het was alvast niet de bedoeling om zo snel reeds alleen te zitten maar het gebeurde nu eenmaal. Ik voelde dat mijn benen heel goed waren maar dan moet je het allemaal wel volhouden tot het einde. Elke seconde telt hier in dit klassement, dus kon ik me niet te veel rust gunnen. Ik noem dit een zeer goede training naar wat komt zaterdag met het Europees kampioenschap van Namen. Ik deed een zeer intensieve oefensessie vandaag”, lachte ze.

De 20-jarige Van Empel heeft nu reeds negen crossen gewonnen. Enkel in de Berencross van Meulebeke moest ze iemand, Lucinda Brand, voor laten gaan. “Er is de laatste tijd heel wat op me afgekomen. Ik ben nog heel jong en dus is het lastig om daar allemaal gepast mee om te gaan. Ik hoop mezelf te blijven en te doen waar ik mee bezig ben, maar dat is niet altijd even gemakkelijk.”