Een deuk voor het vertrouwen: Club Brugge is slechtste strafschopnemer in Europa

Club Brugge is de slechtste leerling van de klas als het aankomt op penalty’s trappen. In Europa staat de balans op een schamele 3 op 8.

Penalty’s trappen is voor Club Brugge de laatste tijd geen sinecure. Zowel in de competitie als in de Champions League wil het niet altijd lukken voor blauw-zwart. In de Jupiler Pro League kreeg Club zes elfmeters toegekend, daar werden er slechts twee van omgezet. Goed voor een mager percentage van slechts 33,33%. Stadsgenoot Cercle deelt dat percentage met één omgezette strafschop en twee gemiste.

Maar ook in Europa hinkt Club achterop. In de Champions League kregen Hoefkens en co al acht strafschoppen, waarvan er maar drie gescoord werden. Dat komt overeen met een percentage van 37,50%. Lens en Monaco doen met respectievelijk 40 en 50% niet veel beter.