Geen Bratanovic en Vanwijn bij Belgian Lions, Makwa debuteert in selectie van 16 voor Turkije en Griekenland

De Belgian Lions prijken in poule I met 3 op 6 op een mooie derde plaats en zijn volop in de running voor een eerste WK-deelname. In februari 2023 staan de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Op vrijdag 24 februari in Groot-Brittannië en tenslotte op maandag 27 februari in België en tegen Turkije. Van de vier groepen van zes zijn de eerste drie van elke poule geplaatst voor het wereldkampioenschap in 2023. Twaalf Europese ploegen nemen dus deel aan het WK dat doorgaat van 25 augustus tot 10 september 2023 en in Indonesië, Japan en de Filipijnen.De Lions vertrekken maandag met 14 spelers naar Turkije.Met Ismael Bako en Retin ObasohanIsmael Bako en Retin Obasohan hebben volgende week nog wel Euroleague verplichtingen met respectievelijk het Italiaanse Virtus Bologna en het Franse ASVEL Villeurbanne. Bako speelt met Bologna op 9 november in Milaan en Obasohan op 10 november in Lyon versus Zalgiris Kaunas. De sportieve staf van de Belgian Lions stelt alles in het werk om beide spelers op 11 november in Istanbul aan de opworp te krijgen. Voor de partij van 14 november in de Mons Arena en versus Griekenland is er uiteraard geen probleem.

Ismael Bako heeft volgende week met Virtus Bologna nog een wedstrijd in de Euroleague, maar zou op tijd in Istanbul geraken voor de partij tegen Turkije en met de Belgian Lions. — © BELGA

Selectie Belgian Lions: Thomas Akyazili, Ismael Bako, Vrenz Bleijenbergh, Maxime De Zeeuw, Jonas Delalieux, Pierre-Antoine Gillet, Manu Lecomte, Alex Libert, Marlon Makwa, Jean-Marc Mwema, Retin Obasohan, Loïc Schwartz, Quentin Serron, Jonathan Tabu, Kevin Tumba, Andy Van Vliet