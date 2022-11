Sepp Kuss ziet het gevaar in van sterker geworden UAE Team: “We zullen andere manieren om aan te vallen moeten zoeken”

Sepp Kuss (28) draait al enkele jaren mee bij Jumbo-Visma. Ook dit jaar was hij medeverantwoordelijk voor de eindwinst van zijn Deense kopman Jonas Vingegaard in de Ronde van Frankrijk. Jumbo-Visma klaarde de klus toen door Tadej Pogacar een hak te zetten, maar of dat volgend jaar nog zo eenvoudig zal zijn, vreest Kuss in een interview bij Marca.

Jumbo-Visma was afgelopen wielerjaar de grote slokop. De Nederlandse formatie haalde in alleen al de Tour de France naast de eindwinst ook de groene trui voor Wout van Aert en zes ritzeges binnen. Met het onlangs vrijgegeven parcours van de Tour van volgend jaar is het alweer kijken wie er het meeste kans maakt. Volgens Kuss beschikt Jumbo-Visma nog steeds over “een zeer hechte groep die op overal kunnen winnen”, maar de Amerikaan ziet wel dat grootste concurrent UAE zich fors heeft versterkt.

“Met onder andere Adam Yates heeft UAE zeer goede renners aan haar selectie toegevoegd. Het zal dus moeilijk zijn om de eerste plaats (in het UCI-klassement, red.) te behouden”, vertelt Kuss vanuit Singapore waar hij zijn ploegmaat Vingegaard het Criterium Tour de France zag winnen. “We zullen als team andere manieren moeten zoeken om aan te vallen en onze renners optimaal in te zetten. Afgelopen editie waren Primoz (Roglic, red.) en Jonas (Vingegaard, red.) goed geplaatst om Tadej (Pogacar, red.) aan te vallen, maar volgend jaar weet ik niet wat ik kan verwachten. Het belangrijkste is een zeer compleet team te hebben om verschillende situaties aan te kunnen”, vervolgt Kuss.

Ook naar Giro

Als de Amerikaan zou mogen kiezen, dan rijdt hij naast de Tour ook de Vuelta én de Giro. ““Ik wil graag naar de Tour en dan de Vuelta, maar ik zou ook graag een jaar de Giro doen. In dat deel van het seizoen, in de lente, voel ik me meestal niet zo goed. Over een paar dagen, bij de presentatie van het team, zullen we de kalenders nader bepalen”, aldus Kuss, die ook graag eens de leiding op zich zou willen nemen in een grote ronde.

“De Vuelta past het beste bij mijn eigenschappen. Het zal afhangen van hoe het team zich opstelt, maar ik zou graag een jaar iets kunnen doen in deze race, omdat ik denk dat het de race is die het beste bij me past.”