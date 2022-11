Amerikaanse rapper Takeoff, bekend van Migos, doodgeschoten

De Amerikaanse rapper Takeoff is neergeschoten en overleden in de stad Houston in de staat Texas. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ dinsdag. Op Twitter delen mensen berichten over het nieuws dat de 28-jarige Amerikaan voor hun ogen werd gedood. De politie van Houston bevestigt dat agenten ter plaatse waren bij een schietpartij waarbij ten minste één persoon om het leven is gekomen, maar wil niet zeggen dat het om de rapper gaat.