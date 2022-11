Akkoord over loonopslag voor cabinepersoneel bij Lufthansa

Lufthansa en de vakbond UFO bereikten een akkoord over salarisverhogingen voor de circa 19.000 leden van het cabinepersoneel. De overeenkomst omvat “een verhoging met 250 euro vanaf 1 januari 2023 en met nog eens 2,5 procent vanaf 1 juli 2023”, aldus de mededeling. Voor beginnende personeelsleden komt de maatregel neer op een salarisverhoging met 17 procent, voor de oudste werknemers op een verhoging met 9 procent.

Met het akkoord, dat loopt tot eind december 2023, komt voor de directie van Lufthansa een einde aan een reeks delicate onderhandelingen met de vakbonden over hun looneisen. Zo legden de piloten begin september 24 uur het werk neer, wat het bedrijf verplichtte om quasi alle vluchten vanuit Frankfurt en München te annuleren. Midden september kon een nieuwe staking nipt worden vermeden nadat de piloten een verhoging van hun basisvergoeding met 980 euro werd beloofd. In augustus bereikte Lufthansa met vakbond Verdi ook al een akkoord over betere loonvoorwaarden voor het grondpersoneel.

Net als in andere Europese landen bereikt de inflatie recordhoogtes in Duitsland. Op een jaar tijd is het leven er meer dan 10 procent duurder geworden. Dat heeft loononderhandelingen in talrijke sectoren in de hand gewerkt. Zo wordt er sinds zaterdag gestaakt in de metaalsector.