Gilles Van Hende, zaakvoerder van Hove van Herpelgem, had onlangs de kersverse meneer en mevrouw Evenepoel in zijn zaal voor een huwelijksfeest. — © PMA/mirroreffect.co

Kluisbergen

Remco Evenepoel en Oumi Rayane huwden op vrijdag 7 oktober, maar het huwelijksfeest vond al plaats op woensdag 5 oktober. Dat gebeurde in Hove van Herpelgem in Kluisbergen. “Ja, het was bij ons”, zegt Gilles Van Hende. “Gelukkig was er niks vooraf uitgelekt en konden ze in alle rust trouwen en feesten.”