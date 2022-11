Zieke Hayashi ontbreekt op training STVV

Coach Bernd Hollerbach schotelde zijn spelers op 1 november een korte, maar pittige sessie voor met de nadruk op passing, ééntijdsvoetbal en om af te sluiten een wedstrijdvorm. Niet op de afspraak: Daichi Hayashi. De Japanse spits maakte zaterdag nog de winning goal in Westerlo, maar bleef thuis van de werkdag door een stevige verkoudheid. Hollerbach hoopt zijn aanvaller in de volgende dagen te recupereren met het oog op de match van zaterdag in Seraing. WK-ganger Daniël Schmidt liet de wedstrijdvorm aan zich voorbij gaan. Hij deed individueel wat extra werk met de keeperstrainer. De concurrenten van Schmidt houden de Japanner trouwens vlijmscherp. Jo Coppens blonk uit met een fenomenale redding tijdens het wedstrijdje. Aan de andere kant stond de talentvolle Matt Lendfers in doel,hij zet zijn opmars verder. Dinsdagnamiddag staat nog een tweede veldtraining geprogrammeerd.(gus)

