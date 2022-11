Stefanie Vögele (32) bergt tennisracket op: “Kijk uit naar de volgende fase in mijn leven”

Vögele debuteerde in 2006 als prof en bereikte de 42e plaats op de wereldranglijst (in 2013). Vandaag is ze weggezakt naar nummer 242. Ze speelde twee finales van een WTA-toernooi, in 2018 in het Mexicaanse Acapulco en in 2020 in het Amerikaanse Newport Beach.

De Zwitserse stond 33 keer op de hoofdtabel van een grandslam, voor het laatst begin dit jaar op de Australian Open. Een derde ronde op Roland Garros in 2013 is haar beste resultaat.

“Als kind droomde ik van een professionele tenniscarrière. Ik ben heel erkentelijk dat ik bijna zeventien jaar die droom heb mogen beleven”, zegt Vögele. “Het pad dat ik heb bewandeld was niet altijd even gemakkelijk. De vele zeges en nederlagen hebben mij geleerd weer op te staan en te vechten. Gedurende al die jaren heb ik altijd mijn hele hart gelegd in wat ik deed. De voorbije twee jaar, nadat ik besmet werd met corona, kreeg ik het steeds moeilijker om fysiek top te zijn, mede door mijn astma. Nu kijk ik uit naar deze nieuwe fase in mijn leven, samen met mijn familie.” Vögele wil wel “in contact blijven” met het tennis.