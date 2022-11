Dertiger overleden na steekpartij, vriend die hem naar ziekenhuis bracht is opgepakt

In Het Oost-Vlaamse Uitbergen, deelgemeente van Berlare, is maandagavond een man neergestoken. Het slachtoffer, een dertiger, overleed in het ziekenhuis van Aalst.

De steekpartij vond plaats in de Kerkwegel. Een vriend des huizes bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis van Aalst maar daar is de man kort na zijn aankomst overleden. De vriend van het slachtoffer werd opgepakt, zijn auto is in beslag genomen.

Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een onderzoeksrechter aangesteld maar wil in het belang van het onderzoek nog geen verdere informatie kwijt.

Later meer.