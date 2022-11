Waals winterplan aangepast aan energiecrisis: permanente opvang voor mensen in moeilijkheden

Het winterplan in Wallonië - dat elk jaar geactiveerd wordt van 1 november tot 31 maart - is dit jaar aangepast aan de energiecrisis. Dat zegt de bevoegde Waalse minister Christie Morreale dinsdag.

Er is een energiepremie voorzien voor structuren die daklozen en kwetsbare personen helpen, naar het voorbeeld van de steun aan bedrijven, zo staat in een persbericht van de PS-minister. Ook de dagopvangcentra zullen steun krijgen. Concreet komt er een forfaitaire financiële steun van 150 euro per plaats in de nachtopvang en 1.000 euro per dagopvang. Die steun moet de opvang helpen de duurdere energiefacturen te betalen. De steun zal aan het einde van het jaar worden uitbetaald.

De komende weken wordt ook bijkomend 10 miljoen euro uitgetrokken om mensen in nood te helpen via sociale winkels, sociale restaurants, OCMW’s en verenigingen die hulppakketten samenstellen en verdelen.

In totaal wordt dus 11 miljoen euro vrijgemaakt om meer dringende voedselhulp te leveren en de energiefacturen voor de structuren voor dag- en nachtopvang te verlichten.

Het winterplan (Plan Grand Froid) biedt een permanente en onvoorwaardelijke opvang, zeven dagen op zeven en 24 uur op 24, aan aan mensen in grote moeilijkheden.