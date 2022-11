Hasselt

“We bezoeken geregeld kerkhoven, ook als we in het buitenland op vakantie zijn. Je leert er iets over de plek waar je bent en je toont ook respect voor de mensen.” Straffe woorden van Cato Claes (22) en Julie Campenaerts (24) uit Hasselt. “Daarom gaan we op Allerheiligen bloemetjes leggen, waar er geen liggen.”