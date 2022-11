LIVE. Kroont Club Brugge zich tot groepswinnaar op bezoek bij Leverkusen?

Club Brugge sluit dinsdagavond (18.45 uur) de groepsfase van de Champions League af op bezoek bij Leverkusen. Blauw-zwart is al zeker van de 1/8ste finale, maar kan nog groepswinnaar worden. Daarvoor moet het in Duitsland minstens even goed doen als Porto tegen Atlético Madrid. Slagen Mignolet en co daarin? Volg het hier live.