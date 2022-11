Stoffel Vandoorne wordt reserverijder bij Aston Martin en gaat weer samenwerken met Alonso

Stoffel Vandoorne (30) werd dit jaar wereldkampioen in de elektrische Formule E en was ook nog aan Mercedes verbonden als reserverijder. Sporadisch deed hij ook nog testwerk in de simulator. Het was een duobaan, waarbij de Nederlander Nyck de Vries het grootste deel van het werk voor zijn rekening nam.

De Vries racet volgend jaar voor AlphaTauri en geruchten willen dat Daniel Ricciardo hem zal vervangen bij Mercedes. Vandoorne van zijn kant tekende al een contract bij DS-Penske voor een nieuw seizoen in de Formule E. Hij gaat dat combineren met de rol van test- en reserverijder bij Aston Martin. Daar wordt hij herenigd met Fernando Alonso, die in 2018 zijn F1-carrière aan flarden reed toen ze teammaats waren bij McLaren. De Spanjaard klopte Vandoorne toen in elke kwalificatie. Hij vindt bij Aston Martin ook Matt Bishop terug, de communicatiedirecteur die hem indertijd ontdekte en hem bij McLaren binnen hielp.

“Ik ben blij dat ik de rol van reserverijder kan opnemen in de F1”, zegt Vandoorne, “en ik ben blij dat ik het kan doen bij Aston Martin. Ik heb gezien hoe het team zich ontwikkelt en uitbreidt en ik weet hoe vastberaden het is om vooruitgang te boeken. Het is een topjob om samen te werken met Fernando Alonso en Lance Stroll om de auto van volgend jaar beter te maken.”

Teamhoofd Mike Krack looft Vandoorne: “Stoffel is snel, analytisch, werkt hard en is een fantastische teamplayer. Hij zal samenwerken met onze andere testrijder, Felipe Drugovich.”

Laatstegenoemde is een Braziliaan die dit jaar kampioen werd in de Formule 2. (mc)