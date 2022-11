Protesterende fans van Toon Aerts trekken naar Koppenbergcross met duidelijke boodschap: “UCI, word wakker!”

Wanneer we Toon Aerts weer in wedstrijdverband zullen zien, is na acht maanden nog steeds de hamvraag. De veldrijder, bij wie een verdacht middel in zijn urine werd gevonden, wacht nog altijd op een uitspraak van de internationale wielerbond. En dat is niet naar de zin van de supporters, die actie zullen voeren op de Koppenbergcross.