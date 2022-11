Haar laatste triomf: het WK gravel. — © Corbis via Getty Images

Gravelstroken, bergpaden, modder … Laat Pauline Ferrand-Prévot vooral niet kiezen, want ze is een van de meest polyvalente raspaardjes ooit. Dat wil de Française op 1 november nogmaals bewijzen bij haar rentree in het veldrijden.