STVV-doelman Schmidt mag naar WK, ook drie ex-Kanaries en ex-Genkie geselecteerd

Japan is het eerste land dat zijn definitieve selectie heeft bekendgemaakt voor het WK in Qatar. Goed nieuws voor Daniel Schmidt (30), want de STVV-doelman is een van de drie keepers in de 26-koppige WK-selectie van bondscoach Hajime Moriyashu.

De Truiense nummer een moet de concurrentie voor een plaats onder de lat aangaan met Shuichi Gonda (33, Shimizu S-Pulse) en de 39-jarige Eiji Kawashima (Strasbourg, ex-Lierse, ex-Standard). Na zijn recente optredens in het Japanse shirt mag Schmidt ambities koesteren voor een basisplaats. In het oefenduel van eind september tegen WK-ganger Ecuador hield hij de nul en stopte hij een strafschop.

Niet alleen Schmidt zorgt voor een Truiens sausje over het Japanse keurkorps. Want met Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Daichi Kamada (Frankfurt) en Wataru Endo (Stuttgart) zijn drie ex-Kanaries geselecteerd. Ook Junya Ito, die afgelopen zomer KRC Genk verliet voor het Franse Stade Reims, is van de partij. Voorts hebben ook Ayase Ueda (Cercle Brugge) en Kaoru Mitoma (Brighton, ex-Union) een band met België.

Ook ex-Genkie Junya Ito is van de partij op het WK. — © AP

Japan staat voor een loodzware opdracht in Qatar. Het neemt het in groep E op tegen Duitsland (23 november), Costa Rica (27 november) en Spanje (1 december). Als het doorstoot, wacht in de achtste finale een duel met een land uit groep F. Daardoor behoort een heruitgave van de achtste finale van vier jaar geleden tegen de Rode Duivels tot de mogelijkheden.

Doelmannen: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (Straatsburg/Fra), Daniel Schmidt (STVV/BEL)

Verdedigers: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Maya Yoshida (Schalke/Dui), Takehiro Tomiyasu (Arsenal/Eng), Hiroki Sakai (Urawa Reds), Yuta Nakayama (Huddersfield Town/Eng), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Monchengladbach/Dui), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Ito (Stuttgart/Dui)

Middenvelders: Wataru Endo (Stuttgart/Dui), Hidemasa Morita (Sporting/Por), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf/Dui), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt/Dui), Junya Ito (Reims/Fra), Kaoru Mitoma (Brighton/Eng), Takumi Minamino (Monaco/Fra), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Gaku Shibasaki (Leganes/Spa), Takefusa Kubo (Real Sociedad/Spa), Ritsu Doan (Freibourg/Dui)

Aanvallers: Daizen Maeda (Celtic/Sch), Takuma Asano (Bochum/Dui), Ayase Ueda (Cercle Brugge/BEL)