Zita Wauters moet na 13 jaar afscheid nemen van haar hond: “Je laat een leegte achter in huis”

Triest nieuws ten huize Wauters: hond Senna is na dertien jaar overleden. Dat maakt Zita Wauters, de dochter van Koen en Valerie, bekend op Instagram. “Het is tijd om je te laten gaan”, schrijft ze erbij.

“Liefste senna, mijn boykie”, zo vat Zita Wauters haar bericht aan. “Na 13 prachtige jaren samen is het tijd om je te laten gaan. Mijn hart breekt nu jij er niet meer bent. Je laat een leegte achter in huis. Ik kan me geen leven zonder jou herinneren en thuis komen terwijl jij niet kwispelend op ons wacht voelt niet meer als thuiskomen. Je bent de allerliefste, mooiste en leukste hond die ik me kon inbeelden om te hebben. Ik hoop dat er daarboven veel konijntjes zijn om achter te lopen en veel koekjes. We missen je hier allemaal zo hard. Ik zal je nooit vergeten en je blijft voor altijd mijn dikste vriend. Ik hou van jou met heel mijn hart.”

“Love you boykie, tot snel“, klinkt het ter afsluiting. “Je zusje.”